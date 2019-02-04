На сьогодні в Україні велика кількість людей не живе, а виживає - Президент

“Я останнім часом, особливо коли здійснив 18 поїздок регіонами України, на власні очі побачив, з якими проблемами стикається український народ. Велика кількість людей на сьогоднішній день виживають, а не живуть повноцінним життям”, — підкреслив глава держави.

За його словами, в першу чергу, це стосується пенсіонерів, по яким криза і війна вдарили найбільше.

“Я бачу молодь, деякі з яких намагаються або навчатись за кордоном, або виїжджати за кордон. Я бачу вчителів і лікарів, які на сьогодні при високій кваліфікації своєї праці, рівень оплати їх аж ніяк не задовільняє. І про це треба чесно говорити з людьми”, — сказав Порошенко.

Основними причинами такого рівня життя людей Президент назвав війну з РФ, а також наслідки гібридної війни.

Нагадуємо, Президент назвав 5 основних напрямків економічного зростання.