На сегодня в Украине большое количество людей не живет, а выживает - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Большое количество людей в Украине на сегодняшний день выживают, а не живут полноценной жизнью. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
“Я в последнее время, особенно когда совершил 18 поездок по регионам Украины, воочию увидел, с какими проблемами сталкивается украинский народ. Большое количество людей на сегодняшний день выживают, а не живут полноценной жизнью”, — подчеркнул глава государства.
По его словам, в первую очередь, это касается пенсионеров, по которым кризис и война ударили больше всего.
“Я вижу молодежь, некоторые из которых пытаются или учиться за границей, или выезжать за границу. Я вижу учителей и врачей, которые сегодня при высокой квалификации своего труда, уровень оплаты их отнюдь не удовлетворяет. И об этом надо честно говорить с людьми”, — сказал Порошенко.
Основными причинами такого уровня жизни людей Президент назвал войну с РФ, а также последствия гибридной войны.
Напоминаем, Президент назвал 5 основных направлений экономического роста.