Порошенко наградил трех сотрудников ЧАЭС, которые предупредили паровой взрыв на станции

В частности, Порошенко наградил Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и Бориса Баранова, которые добровольно согласились опустошить резервуар с водой под реактором, несмотря на смертельную опасность. Беспалов не смог приехать по состоянию здоровья, а Баранов умер в 2005 году, за него награду получал его внук.



Так, на пятый день после взрыва на ЧАЭС оказалось, что ядерный реактор продолжает плавиться и прожигать бетонную плиту, под которой находился резервуар с водой. Было принято решение его опустошить, это сделали Ананенко, Беспалов и Баранов. Благодаря этому удалось избежать второго взрыва, более мощного, чем первый.



Как сообщал УНН, в декабре 2018 новое безопасное укрытие над Чернобыльской АЭС будет введен в эксплуатацию. Об этом во время торжественных мероприятий к годовщине Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко.