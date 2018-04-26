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Порошенко наградил трех сотрудников ЧАЭС, которые предупредили паровой взрыв на станции

Киев • УНН

 • 42903 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами трех сотрудников Чернобыльской атомной электростанции, которые предупредили паровой взрыв на станции. Об этом он сообщил во время торжественных мероприятий к 320й годовщине Чернобыльской трагедии, передает УНН.

Порошенко наградил трех сотрудников ЧАЭС, которые предупредили паровой взрыв на станции

В частности, Порошенко наградил Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и Бориса Баранова, которые добровольно согласились опустошить резервуар с водой под реактором, несмотря на смертельную опасность. Беспалов не смог приехать по состоянию здоровья, а Баранов умер в 2005 году, за него награду получал его внук.

Так, на пятый день после взрыва на ЧАЭС оказалось, что ядерный реактор продолжает плавиться и прожигать бетонную плиту, под которой находился резервуар с водой. Было принято решение его опустошить, это сделали Ананенко, Беспалов и Баранов. Благодаря этому удалось избежать второго взрыва, более мощного, чем первый.

Как сообщал УНН, в декабре 2018 новое безопасное укрытие над Чернобыльской АЭС будет введен в эксплуатацию. Об этом во время торжественных мероприятий к годовщине Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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