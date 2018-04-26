Порошенко нагородив трьох співробітників ЧАЕС, які попередили паровий вибух на станції

Зокрема, Порошенко нагородив Олексія Ананенко, Валерія Беспалова та Бориса Баранова, які добровільно погодились спустошити резервуар з водою під реактором, незважаючи на смертельну небезпеку. Беспалов не зміг приїхати за станом здоров'я, а Баранов помер у 2005 році, за нього нагороду отримував його онук.



Так, на п'ятий день після вибуху на ЧАЕС виявилось, що ядерний реактор продовжує плавитись і пропалювати бетонну плиту, під якою знаходився резервуар з водою. Було прийнято рішення його спустошити, це зробили Ананенко, Беспалов та Баранов. Завдяки цьому вдалось уникнути другого вибуху, потужнішого, ніж перший.



Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко.