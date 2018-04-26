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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Порошенко нагородив трьох співробітників ЧАЕС, які попередили паровий вибух на станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами трьох співробітників Чорнобильської атомної електростанції, які попередили паровий вибух на станції. Про це він повідомив під час урочистих заходів до 320ї річниці Чорнобильської трагедії, передає УНН.

Порошенко нагородив трьох співробітників ЧАЕС, які попередили паровий вибух на станції

Зокрема, Порошенко нагородив Олексія Ананенко, Валерія Беспалова та Бориса Баранова, які добровільно погодились спустошити резервуар з водою під реактором, незважаючи на смертельну небезпеку. Беспалов не зміг приїхати за станом здоров'я, а Баранов помер у 2005 році, за нього нагороду отримував його онук.

Так, на п'ятий день після вибуху на ЧАЕС виявилось, що ядерний реактор продовжує плавитись і пропалювати бетонну плиту, під якою знаходився резервуар з водою. Було прийнято рішення його спустошити, це зробили Ананенко, Беспалов та Баранов. Завдяки цьому вдалось уникнути другого вибуху, потужнішого, ніж перший.

Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко.

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