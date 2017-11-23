Порошенко полетел на саммит Восточного партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отбыл в Брюссель, где примет участие в саммите Восточного партнерства. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.
"Президент отбыл в Брюссель, где примет участие в Саммите Восточного партнерства и проведет переговоры с лидерами ряда стран", - написал Цеголко.
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Как сообщал УНН, Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, расширение финансово-инвестиционной помощи, важных политических решений ожидать от него не стоит.