Порошенко полетел на саммит Восточного партнерства

"Президент отбыл в Брюссель, где примет участие в Саммите Восточного партнерства и проведет переговоры с лидерами ряда стран", - написал Цеголко.

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Как сообщал УНН, Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, расширение финансово-инвестиционной помощи, важных политических решений ожидать от него не стоит.