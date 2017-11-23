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12:45 • 40143 перегляди

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12:33 • 40888 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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11:15 • 55560 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 84549 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

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08:19 • 108084 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 107365 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 117213 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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27 березня, 07:13 • 168626 перегляди

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26 березня, 14:20 • 303117 перегляди

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Порошенко полетів на саміт Східного партнерства

Порошенко полетів на саміт Східного партнерства

Київ • УНН

 • 13657 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відбув до Брюсселя, де візьме участь у саміті Східного партнерства. Про це повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у своєму Twitter, передає УНН.

"Президент відбув до Брюсселя, де візьме участь у Саміті Східного партнерства та проведе переговори з лідерами ряду країн", - написав Цеголко.

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Як повідомляв УННУкраїна очікує від саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада в Брюсселі, розширення фінансово-інвестиційної допомоги, важливих політичних рішень очікувати від нього не варто.

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