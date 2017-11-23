Порошенко полетів на саміт Східного партнерства

"Президент відбув до Брюсселя, де візьме участь у Саміті Східного партнерства та проведе переговори з лідерами ряду країн", - написав Цеголко.

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Як повідомляв УНН, Україна очікує від саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада в Брюсселі, розширення фінансово-інвестиційної допомоги, важливих політичних рішень очікувати від нього не варто.