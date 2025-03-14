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Порошенко мог использовать деньги из россии для скупки голосов на выборах-2019 - эксперт

Киев • УНН

 • 21159 просмотра

В преддверии выборов 2019 года охранник Порошенко привез из москвы 38 млн евро, вероятно, для подкупа голосов. Эксперт связывает это с бизнесом Порошенко в россии.

Порошенко мог использовать деньги из россии для скупки голосов на выборах-2019 - эксперт

Накануне первого тура президентских выборов в Киев из Москвы привезли 38 миллионов евро наличными. Деньги перевозил заместитель руководителя охраны Петра Порошенко, а предназначались средства для скупки голосов. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

"Как вчера признался адвокат самого Порошенко, в ДБР есть видео, в котором заместитель главы службы охраны Пороха Юрия Федорова (это важно) Вадим Чучковский вылетает из московского аэропорта Шереметьево с чемоданами с 38 млн евро внутри. Охранника Петра встречают в Жулянах сотрудники УДО", - отмечает политический эксперт Валентин Гладких.

Гладких говорит, что эти средства могли быть использованы для массовой скупки голосов, чтобы обеспечить выход Порошенко во второй тур выборов.

"Все это происходит за три дня до первого тура выборов Президента, 29 марта 2019 года. Что это за деньги? Это российские деньги. Везлись из Москвы в Киев через Минск. Такое количество кэша за пару дней до выборов нужно только с одной целью - массово докупить голоса, чтобы попасть во второй тур. О теневом штабе "гетмана" по скупке голосов СМИ писали неоднократно", - пишет Гладких.

По словам эксперта, деньги, привезенные заместителем охраны Порошенко, могли быть его черным кэшем, который хранился в рф.

"Петр вел бизнес с россией в войну: Липецкая фабрика, Севастопольский ремонтный завод в Крыму после его аннексии, ряд предприятий в рф и т.д. Закономерно, что большая часть черного кэша Порошенко хранилась в россии. Вот туда и смотался самолетиком заместитель руководителя его охраны. Глава охраны Петра об этом не мог не знать. С большой вероятностью, он отвечал за операцию. За что был щедро вознагражден Порошенко, когда тот уже проиграл выборы, но еще номинально оставался на президентском посту", - отмечает Гладких.

Как сообщали СМИ, глава службы охраны Порошенко Юрий Федоров во время его президентства, не служа в разведке ни одного дня, получил погоны генерал-майора ГУР в последние дни политика на посту Президента Украины.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко требовал учесть интересы РФ при размещении флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки предостережениям СНБО.

Лилия Подоляк

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