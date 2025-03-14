Порошенко міг використовувати гроші з росії для скупки голосів на виборах-2019 - експерт

Напередодні першого туру президентських виборів до Києва з москви привезли 38 мільйонів євро готівкою. Гроші перевозив заступник керівника охорони Петра Порошенка, а призначались кошти для скупки голосів. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

"Як вчора зізнався адвокат самого Порошенка, у ДБР є відео, у якому заступник голови служби охорони Пороха Юрія Федорова (це важливо) Вадим Чучковський вилітає з московського аеропорту Шереметьєво з валізами із 38 млн євро в середині. Охоронця Петра зустрічають в Жулянах співробітники УДО", – зазначає політичний експерт Валентин Гладких. Гладких каже, що ці кошти могли бути використані для масової скупки голосів, щоб забезпечити вихід Порошенка у другий тур виборів.

"Все це відбувається за три дні до першого туру виборів Президента, 29 березня 2019 року. Що це за гроші? Це російські гроші. Везлися з москви до Києва через мінськ. Така кількість кешу за пару днів до виборів потрібна лише з однією метою – масово докупити голоси, щоб потрапити у другий тур. Про тіньовий штаб "гетьмана" зі скупки голосів ЗМІ писали неодноразово", – пише Гладких.

За словами експерта, гроші, привезені заступником охорони Порошенка, могли бути його чорним кешем, який зберігався в рф. "Петро вів бізнес з росією у війну: Липецька фабрика, Севастопольський ремонтний завод в Криму після його анексії, ряд підприємств в рф тощо. Закономірно, що велика частина чорного кешу Порошенка зберігалася в росії. Ось туди і змотався літачком заступник керівника його охорони. Голова охорони Петра про це не міг не знати. З великою ймовірністю, він відповідав за операцію. За що був щедро винагороджений Порошенком, коли той вже програв вибори, але ще номінально залишався на президентській посаді", – наголошує Гладких.

Як повідомляли ЗМІ, голова служби охорони Порошенка Юрій Федоров під час його президентства, не служивши у розвідці жодного дня, отримав погони генерал-майора ГУР в останні дні політика на посаді Президента України.

Раніше повідомлялось, що Петро Порошенко вимагав врахувати інтереси РФ під час розміщення флоту РФ в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму "Севморзаводі" у Севастополі, всупереч застереженням РНБО.