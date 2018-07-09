Порошенко должен внести новое представление о назначении членов ЦИК - Бурбак
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во фракции "Народный фронт" считают, что Президент Украины Петр Порошенко должен внести новое представление о назначении членов Центральной избирательной комиссии. Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и групп заявил лидер фракции Максим Бурбак, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что ни у кого не вызывает сомнения, что состав ЦИК нужно обновлять не мешкая.
"Но ситуация, когда представление Президента содержит 14 кандидатур на 13 должностей членов ЦИК по меньшей мере непонятна большинству зала и голосование показало это", - отметил парламентарий.
Бурбаки подчеркнул, что "выйти из из ситуации можно только через новое представление президента с 13 фамилиями на 13 вакансий".
Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.