Порошенко має внести нове подання про призначення членів ЦВК – Бурбак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У фракції “Народний фронт” вважають, що Президент України Петро Порошенко має внести нове подання про призначення членів Центральної виборчої комісії. Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій і груп заявив лідер фракції Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що у нікого не викликає сумніву, що склад ЦВК треба оновлювати не зволікаючи.
“Але ситуація, коли подання Президента містить 14 кандидатур на 13 посад членів ЦВК, щонайменше, незрозуміла більшості залу і голосування показало це”, - зазначив парламентар.
Бурбак наголосив, що “вийти з сируації можна лише через нове подання президента з 13 прізвищами на 13 вакансій”.
Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.