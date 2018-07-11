Порошенко категорически против сокращения отделений "Укрпочты" в селах

“Возможное сокращение отделений „Укрпочты“ вызывает серьезное беспокойство тех, кто проживает в сельской местности. Им стало известно о планах сократить отделения „Укрпочты“ в селах, что они считают, и я хочу поддержать их, категорически неприемлемым. Государственные предприятия должны выполнять определенные социальные функции”, — подчеркнул Президент.

В частности, глава государства отреагировал на обращение граждан по сокращению отделений “Укрпочты” в сельской местности, а также прекращение предоставления услуги по выплате пенсий в ее отделениях из-за отказа государства повышать регулируемые им тарифы.

“Когда мы оставляем людей наедине без важной услуги — это неприемлемо и не может происходить в одностороннем порядке”, - подчеркнул глава государства.

Порошенко также сообщил, что на днях направил соответствующее письмо в Кабинет министров и призвал министров поддержать его позицию на заседании правительства.

Напомним, тарифы “Укрпочты” на доставку прессы вырастут более чем на 40%.