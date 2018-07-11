Порошенко категорично проти скорочення відділень "Укрпошти" в селах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав утриматися від скорочення відділень “Укрпошти” в селах і припинення послуг з виплати пенсій через пошту. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента, передає УНН.
“Можливе скорочення відділень „Укрпошти“ викликає серйозне занепокоєння тих, хто проживає в сільській місцевості. Їм стало відомо про плани скоротити відділення „Укрпошти“ в селах, що вони вважають, і я хочу підтримати їх, є категорично неприйнятним. Державні підприємства мають виконувати певні соціальні функції”, — наголосив Президент.
Зокрема, глава держави відреагував на звернення громадян щодо скорочення відділень “Укрпошти” у сільській місцевості, а також припинення надання послуги з виплати пенсій через її відділення через відмову держави підвищувати регульовані нею тарифи.
“Коли ми залишаємо людей сам на сам без важливої послуги — це є неприйнятно і не може робитися в односторонньому порядку”, — підкреслив глава держави.
Порошенко також повідомив, що днями направив відповідний лист до Кабінету міністрів і закликав міністрів підтримати його позицію на засіданні уряду.
Нагадаємо, тарифи “Укрпошти” на доставку преси зростуть на понад 40%.