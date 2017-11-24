Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Луганске - АП (дополнено)

"Стороны обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске", - говорится в сообщении.

Накануне советник главы МВД сообщил, что в Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами.

Как сообщал УНН, главарь "ЛНР" Игорь Плотницький выехал из Луганска в РФ

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.