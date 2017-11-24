Порошенко і Меркель обговорили ситуацію у Луганську - АП (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, а також ситуацію у Луганську. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.
"Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську", - йдеться у повідомленні.
Напередодні радник голови МВС повідомив, що у Луганську перебуває близько 1 тис. військовослужбовців збройних сил РФ з бронетехнікою та артилерійськими системами.
Як повідомляв УНН, ватажок "ЛНР" І.Плотницький виїхав із Луганська до РФ.
Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.