Порошенко и Меркель обсудили график контактов в нормандском формате (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время встречи в Брюсселе ориентировочный график контактов в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
"Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандском формате", - сказано в сообщении.
Кроме того, как отмечается, П.Порошенко проинформировал А.Меркель о реформах, которые удалось провести в Украине этой осенью, и отметил продолжении курса реформирования страны.
Как сообщал УНН, 24 ноября П.Порошенко начал встречу с А.Меркель в рамках Восточного партнерства в Брюсселе.