Порошенко и Меркель обсудили график контактов в нормандском формате (дополнено)

"Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандском формате", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, П.Порошенко проинформировал А.Меркель о реформах, которые удалось провести в Украине этой осенью, и отметил продолжении курса реформирования страны.

Как сообщал УНН, 24 ноября П.Порошенко начал встречу с А.Меркель в рамках Восточного партнерства в Брюсселе.