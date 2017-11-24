Порошенко і Меркель обговорили графік контактів у нормандському форматі (доповнено)

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Київ • УНН

 • 10983 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили під час зустрічі у Брюсселі орієнтовний графік контактів у нормандському форматі. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

"Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у нормандському форматі", - сказано у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, П.Порошенко проінформував А.Меркель щодо реформ, які вдалося запровадити в Україні цієї осені, та наголосив на продовженні курсу реформування країни.

Як повідомляв УНН, 24 листопада П.Порошенко розпочав зустріч з А.Меркель у межах Східного партнерства у Брюсселі.

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