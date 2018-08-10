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Порошенко позволил привлекти иностранных ученых при подготовке его послания к ВР

Киев • УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко распорядился подготовить проект проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Порошенко позволил привлекти иностранных ученых при подготовке его послания к ВР

"Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав", - говорится в распоряжении.

Руководителем рабочей группы станет Глава Администрации Президента Украины, руководитель рабочей группы - Райнин Игорь Львович.

"Разрешить руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов", - также сообщается в документе.

Рабочая группа должна представить проект обращения Президенту в двухмесячный срок.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко осенью подаст в Верховную Раду Украины проект поправок в Конституцию в части вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Украинские Национальные Новости

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