Порошенко дозволив залучити іноземних вчених при підготовці його послання до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпорядився підготувати проект проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі – робоча група) та затвердити її персональний склад", - сказано у розпорядженні.
Керівником робочої групи стане Глава Адміністрації Президента України, керівник робочої групи – Райнін Ігор Львович.
"Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів", - також повідомляється у документі.
Робоча група має подати проект звернення Президентові у двомісячний строк.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко восени подасть до Верховної Ради України проект правок в Конституцію в частині вступу України до Європейського союзу і НАТО.