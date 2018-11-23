Порошенко: до конца года все руководство Минобороны станет гражданским
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. До конца все руководство Министерства обороны Украины перейдет на гражданский контроль. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, передает УНН.
"Речь идет о глубинном реформировании Вооруженных Сил, которое начинается с того, что мы устанавливаем гражданский контроль над Вооруженными силами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Украине продвигается работа по изменению вооруженных сил согласно стандартов НАТО.
Президент напомнил, что 14 октября генерал армии Украины Степан Полторак был первым военным, который сдал погоны и стал гражданским министром.
"До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал он.
Кроме того, по словам Порошенко, Украина сейчас проводит наибольшее количество учений, как внутри Украины, так и за ее пределами, для того чтобы обеспечить эффективную координацию и взаимодействие.
"Как вы думаете, сколько офицеров в 2013 году в украинских ВС общались на английском языке? А сколько сейчас? В 14 раз больше. И для нас это совершенно принципиально", - добавил он.
Как сообщал УНН, 13 октября Степан Полторак уволился с военной службы.
Отметим, согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины", уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.