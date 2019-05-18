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7 марта, 13:58 • 96662 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123476 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111768 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

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Порошенко дал Зеленскому ряд установок относительно Европы и России

Порошенко дал Зеленскому ряд установок относительно Европы и России

Киев  •  УНН

 • 10346 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко дал ряд установок своему преемнику Владимиру Зеленскому - сохранить солидарность с ЕС, а кроме того не забывать о важности продления санкций в отношении РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Во-первых, сохраните доверие и солидарность Европейского Союза с Украиной. Это достояние является очень высокой ценностью. Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную солидарность мира, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и поддерживает украинские реформы", - сказал Порошенко на открытии Дня Европы в Киеве.

Также Глава государства подчеркнул важность продолжения усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, "которая должна освободить украинскую землю, которая должна обеспечить восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями и обеспечить восстановление территориальной целостности Украинского государства, возвращение Крыма".

"Продолжайте и эффективно воплощайте в жизнь Соглашение об ассоциации с ЕС и углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС - Украина должна, наконец, уже сейчас войти во внутренний рынок ЕС. Продолжайте секторальной интеграции с ЕС по направлениям, которые уже сейчас зафиксированы в решениях саммита. Это Цифровой союз, Энергетический союз, Таможенный союз и Шенгенский союз. Уверен в том, эти направления должны быть реализованы уже в этом году", - также отметил он.

Напомним, Порошенко призвал Зеленского создать все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства в Европейском Союзе и имела возможность подать заявку для полноправного членства украинского государства в Европейском Союзе и подписать План действий относительно членства Украины в НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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