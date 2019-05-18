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Порошенко дав Зеленському низку настанов щодо Європи та Росії

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко дав низку настанов своєму наступнику Володимиру Зеленському - зберегти солідарність з ЄС, а крім того не забувати про важливість продовження санкцій щодо РФ, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“По-перше, збережіть довіру та солідарність Європейського Союзу з Україною. Це надбання є дуже високою цінністю. По-друге, зміцнюйте проукраїнську міжнародну солідарність світу, міжнародну коаліцію в світі на підтримку України, яка протистоїть російській агресії та підтримує українські реформи”, — сказав Порошенко на відкритті Дня Європи у Києві.

Також Глава держави наголосив на важливості продовження посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, “яка має звільнити українську землю, яка має забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями і забезпечити відновлення територіальної цілісності Української держави, забезпечити повернення Криму”.

“Продовжуйте і ефективно втілюйте в життя Угоду про асоціацію з ЄС та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС — Україна має, нарешті, вже зараз увійти до внутрішнього ринку ЄС. Продовжуйте секторальну інтеграцію з ЄС за напрямками, які вже зараз зафіксовані в рішеннях саміту. Це є Цифровий союз, Енергетичний союз, Митний союз і Шенгенський союз. Впевнений в тому, ці напрямки мають бути реалізовані вже цього року”, — також зазначив він.

Нагадаємо, Порошенко закликав Зеленського створити всі умови, щоб до 2023 року Україна відповідала критеріям членства в Європейському Союзі і мала можливість подати заявку до повноправного членства Української держави в Європейському Союзі та підписати План дій щодо членства України в НАТО. 

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