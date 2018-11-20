Порошенко дал Сущенко орден "За мужество"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" кремлевского заключенного журналиста Романа Сущенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"... Порошенко ... отметил журналиста Романа Сущенко, которого Кремль незаконно удерживает в тюрьме в Российской Федерации. Глава государства отметил Романа Сущенко орденом "За мужество" III степени. Награду из рук Главы государства получила жена журналиста Анжела", - говорится в сообщении.
"Имя ... журналиста Роман Сущенко, которому "российская Фемида" инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма", - сказал Порошенко.
Президент также добавил, что "мы точно не оставим Романа в беде".
Он добавил, что хотел бы иметь возможность вручить эту награду лично Роману и будет молиться за это.
"Для меня это будет огромная гордость и честь самому лично вручить награду. Дай Бог", - отметил Президент.
Порошенко также отметил, что во время его международных встреч, в частности с Президентом Франции Емманулем Макроном тема освобождения Романа Сущенко постоянно среди главных и добавил, что этот вопрос является также одним из задач Первой леди Франции Брижит Макрон.
Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Как сообщал УНН, в ноябре Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области.