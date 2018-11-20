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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105627 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111543 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148652 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136034 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127993 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Порошенко дал Сущенко орден "За мужество"

Порошенко дал Сущенко орден "За мужество"

Киев  •  УНН

 • 8963 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" кремлевского заключенного журналиста Романа Сущенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"... Порошенко ... отметил журналиста Романа Сущенко, которого Кремль незаконно удерживает в тюрьме в Российской Федерации. Глава государства отметил Романа Сущенко орденом "За мужество" III степени. Награду из рук Главы государства получила жена журналиста Анжела", - говорится в сообщении.

"Имя ... журналиста Роман Сущенко, которому "российская Фемида" инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма", - сказал Порошенко.

Президент также добавил, что "мы точно не оставим Романа в беде".

Он добавил, что хотел бы иметь возможность вручить эту награду лично Роману и будет молиться за это.

"Для меня это будет огромная гордость и честь самому лично вручить награду. Дай Бог", - отметил Президент.

Порошенко также отметил, что во время его международных встреч, в частности с Президентом Франции Емманулем Макроном тема освобождения Романа Сущенко постоянно среди главных и добавил, что этот вопрос является также одним из задач Первой леди Франции Брижит Макрон.

Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Как сообщал УНН, в ноябре Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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