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Порошенко дав Сущенку орден "За мужність"

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відзначив орденом “За мужність” кремлівського в’язня журналіста Романа Сущенка, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“...Порошенко ... відзначив журналіста Романа Сущенка, якого Кремль незаконно утримує у в’язниці в Російській Федерації. Глава держави відзначив Романа Сущенка орденом „За мужність“ ІІІ ступеня. Нагороду з рук Глави держави отримала дружина журналіста Анжела”, — йдеться у повідомленні.

“Ім’я ... журналіста Роман Сущенко, якому „російська Феміда“ інкримінує абсолютно вигадані звинувачення. Подивіться, як він тримається і демонструє унікальний зразок мужності і патріотизму”, — сказав Порошенко.

Президент також додав, що "ми точно не залишимо Романа в біді”.

Він додав, що хотів би мати можливість вручити цю нагороду особисто Роману і буде молитися за це. “Для мене це буде величезна гордість і честь самому особисто вручити нагороду. Дай Боже”, — зазначив Президент.

Порошенко також зазначив, що під час його міжнародних зустрічей, зокрема з Президентом Франції Емманулем Макроном тема звільнення Романа Сущенка постійно серед головних і додав, що це питання є також одним із завдань Першої леді Франції Бріжит Макрон.

Нагадаємо, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Як повідомляв УНН, у листопаді Сущенка, якого було незаконно засуджено в Росії, етапували до виправної колонії у Кіровській області.

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