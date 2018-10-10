Порошенко ждет быстрых результатов расследования по взрывам на складах в Ичне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Петр Порошенко заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г. Ичня Черниговской области. Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования чрезвычайного происшествия, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.
По информации от Министра обороны Украины, в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв ещё нескольких хранилищ.
По словам Степана Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50% — наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы из 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения. По состоянию на 15:00 час в результате детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала.
В настоящее время осуществляются меры по локализации и тушению пожара. Для этого уже используются 2 специальных противопожарных танка. Ожидается прибытие на место взрывов еще 3 танков в ближайшее время.
Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия.
“Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных”, — сказал Петр Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и Первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова.
Президент особо акцентировал, что ситуация, когда “одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов”, на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.
Как ранее информировал УНН, люди, которые пострадали в результате взрывов у Ичне в Черниговской области, ночуют в спортзалах на матах, волонтеры собирают помощь — нужны детские памперсы, теплые детские вещи, матрасы и одеяла.
Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.