Порошенко чекає швидких результатів розслідування щодо вибухів на складах в Ічні

За інформацію від Міністра оборони України, о 3:20 ранку 9 жовтня одночасно були підірвані три сховища арсеналу, а вже за 20 хвилин був здійснений підрив ще кількох сховищ.

За словами Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50% — найбільш дефіцитні та критично важливі для ЗСУ боєприпаси з 6-го військового арсеналу раніше були передислоковані на інші арсенали і бази з захищеним типом зберігання. Станом на 15:00 годину внаслідок детонації пожежею охоплено близько 30% всього арсеналу.

На даний час здійснюються заходи для локалізації та гасіння пожежі. Для цього вже використовуються 2 спеціальних протипожежних танки. Очікується прибуття на місце вибухів ще 3 танків найближчим часом.

Глава держави наголосив, що очікує оперативного, однак відповідального розслідування надзвичайної події.

“Хочу окремо наголосити, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних”, — сказав Петро Порошенко, звертаючись до присутніх на нараді Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса та Першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова.

Президент особливо акцентував, що ситуація, коли “одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів”, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування.

Як раніше інформував УНН, люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні в Чернігівській області, ночують у спортзалах на матах, волонтери збирають допомогу — потрібні дитячі памперси, теплі дитячі речі, матраци та ковдри.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.