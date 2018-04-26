Порошенко анонсировал указ о реабилитации зоны отчуждения

"По результатам этого совещания я видам соответствующий указ, где будут учтены и обсуждения во время совещания. Указ будет посвящен тщательному изложению мер по реабилитации территориальной зоны отчуждения и срочного решения неотложных вопросов", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, между Украиной и Японией создана рабочая группа по ликвидации последствий Чернобыля и Фукусимы.