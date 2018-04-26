Порошенко анонсував указ щодо реабілітації зони відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко видасть указ щодо реабілітації територіальної зони відчуження. Про це він заявив під час наради з нагоди річниці Чорнобильської трагедії, передає кореспондент УНН.
“За наслідками цієї наради я видам відповідний указ, де будуть враховані і обговорення під час наради. Указ буде присвячений ретельному викладу заходів щодо реабілітації територіальної зони відчуження і термінового вирішення нагальних питань”, — заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, між Україною та Японією створена робоча група з ліквідації наслідків Чорнобиля та Фукусіми.