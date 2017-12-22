Порошенко анонсировал телефонные разговоры с Меркель и Тиллерсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня Президент Украины Петр Порошенко проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом заявил Президент Украины на торжествах по случаю 100-летия украинской дипломатии, передает корреспондент УНН.
“Сегодня у меня состоится телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном”, — сообщил П.Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент назвал главные задачи украинской дипломатии
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе.