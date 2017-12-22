Порошенко анонсировал телефонные разговоры с Меркель и Тиллерсоном

“Сегодня у меня состоится телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном”, — сообщил П.Порошенко.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе.