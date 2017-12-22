Порошенко анонсував телефонні розмови з Меркель і Тіллерсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні Президент України Петро Порошенко проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це заявив Президент України на святкуванні з нагоди 100-річчя української дипломатії, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в мене відбудеться телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та державним секретарем США Рексом Тіллерсоном”, — повідомив П.Порошенко.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що зробив рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі.