Порошенко анонсировал создание Национального фонда исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании в Украине Национального совета по вопросам науки и техники и начало создания Национального фонда исследований. Об этом он сказал во время встречи с молодыми учеными КПИ, передает УНН.
"Сейчас создан Национальный совет по вопросам науки и технологий. Начинаем также создавать Национальный фонд исследований", - сообщил Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира.