Порошенко анонсировал создание Национального фонда исследований

"Сейчас создан Национальный совет по вопросам науки и технологий. Начинаем также создавать Национальный фонд исследований", - сообщил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира.