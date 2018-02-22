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Порошенко анонсував створення Національного фонду досліджень

Порошенко анонсував створення Національного фонду досліджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив про створення в Україні Національної ради з питань науки і техніки та початок створення Національного фонду досліджень. Про це він сказав під час зустрічі з молодими науковцями КПІ, передає УНН.

"Наразі створено Національну раду з питань науки і технологій. Починаємо також створювати Національний фонд досліджень", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що в рамках медичної реформи у кожному селі буде інтернет-зв'язок 4G, для того, щоб молодь мала доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу. 

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