Порошенко анонсував створення Національного фонду досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив про створення в Україні Національної ради з питань науки і техніки та початок створення Національного фонду досліджень. Про це він сказав під час зустрічі з молодими науковцями КПІ, передає УНН.
"Наразі створено Національну раду з питань науки і технологій. Починаємо також створювати Національний фонд досліджень", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що в рамках медичної реформи у кожному селі буде інтернет-зв'язок 4G, для того, щоб молодь мала доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу.