Паром потерпел аварию в порту возле места лесных пожаров в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Паром потерпел аварию в порту Рафины, к востоку от Афин, возле эпицентра лесных пожаров в Греции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Greek Reporter.
Паром, перевозивший 255 пассажиров, потерпел аварию в порту Рафины, когда отправлялся в сторону Киклад в понедельник утром. "Flyingcat 4" сел на мелководье.
Пассажиров эвакуировали в порт небольшими лодками. О травмированых не сообщалось.
Береговая охрана расследует инцидент.
Напомним, смертоносный лесной пожар пронесся курортным поселком Мати, который расположен в районе Рафины. На данный момент известно о 91 погибшем.