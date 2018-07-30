Пором зазнав аварії в порту біля місця лісових пожеж у Греції

Пором, що перевозив 255 пасажирів, зазнав аварії в порту Рафіни, коли вирушав у бік Киклад у понеділок вранці. "Flyingcat 4" сів на мілководді.

Пасажирів евакуювали до порту невеликими човнами. Про травмованих не повідомлялося.

Берегова охорона розслідує інцидент.

Нагадаємо, смертоносна лісова пожежа пронеслася курортним селищем Маті, яка розташована у районі Рафіни. Нразі відомо про 91 загиблого.