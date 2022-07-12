Порезал любимую на куски: под Киевом участник ток-шоу о браке вырезал женщине язык, сердце и матку

Вероятно, речь идет об участнике одного из выпусков 7-го сезона «Одруження наосліп». Его зовут Петр. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в своих социальных сетях он проводил психологические тренинги о любви к ближнему.

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«Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил останки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом опознали по брендовому платью. Это жутковатая история смертельной любви, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевской области», – сообщил Небытов.

«В начале июня на берегу водоема в селе Новые Безрадичи местные работники обнаружили дорожный чемодан с частями женского тела. Внутри были отрезаные женские конечности, а также фрагменты позвоночника. Остатки были тщательно замотаны в женскую одежду», – говорится в сообщении полиции.

Детали

Небытов сообщил, что для установления личности погибшей полицейские составили условный «портрет» убитой, дали детальное описание найденных в чемодане женских вещей и распространили эту информацию через средства массовой информации.

«Через некоторое время в полицию обратилась барышня и сообщила, что именно ее подруга имела схожие вещи и в конце мая перестала выходить на связь» – рассказал Небытов.

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Как выяснилось, 39-летняя уроженка Краматорска весной приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого. Подругам женщина призналась, что встретила любимого человека, с которым планирует устроить личную жизнь.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили обстоятельства гибели женщины, останки которой были обнаружены на Обуховщине.

Сообщается, что сожителем убитой оказался 36-летний юрист. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после исчезновения женщины, несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные вещи и методически выбрасывал их в разные места, пытаясь избежать камер видеонаблюдения.

Так, во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике обнаружили органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, матку и сердце погибшей, указали в полиции.

Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил свою новую знакомую, а чтобы скрыть следы преступления – расчленил тело и пытался скрыть останки. Полицейские задержали и поместили злоумышленника в изолятор временного содержания.

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Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по фактам умышленного убийства, а также незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ).