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Зарізав та розчленував власну матір: киянину готують підозру за моторошне вбивство

Київ • УНН

 • 18780 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Фрагменти тіла 64-річної киянки правоохоронці виявили у квартирі в Подільському районі столиці. Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний син загиблої. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію поліції Києва.

Зарізав та розчленував власну матір: киянину готують підозру за моторошне вбивство

Деталі

На сполох про розшук жінки забила її колега, коли остання не з’явилась на роботі. Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної киянки та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний син загиблої, який після скоєння злочину одразу вдався до втечі.

Цитата:

"Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі. Поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого", - зазначив Крищенко.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Додамо

27 квітня стало відомо, що у Києві 16-річний юнак зарізав під час сварки власних батьків та 8-річного брата. Після скоєного хлопець ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.

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