Зарізав та розчленував власну матір: киянину готують підозру за моторошне вбивство

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На сполох про розшук жінки забила її колега, коли остання не з’явилась на роботі. Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної киянки та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний син загиблої, який після скоєння злочину одразу вдався до втечі.

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"Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі. Поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого", - зазначив Крищенко.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Додамо

27 квітня стало відомо, що у Києві 16-річний юнак зарізав під час сварки власних батьків та 8-річного брата. Після скоєного хлопець ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.