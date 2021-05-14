Зарезал и расчленил собственную мать: киевлянину готовят подозрение за жуткое убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Фрагменты тела 64-летней киевлянки правоохранители обнаружили в квартире в Подольском районе столицы. Полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастен сын погибшей. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Тревогу о розыске женщины забила ее коллега, когда последняя не появилась на работе. Заявительница сообщила правоохранителям, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне в ее доме были слышны крики.
Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что во время неотложного обыска правоохранители обнаружили фрагменты тела 64-летней киевлянки и установили, что к совершению преступления причастен 39-летний сын погибшей, который после совершения преступления сразу обратился в бегство.
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"Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Полицейские Киевской области по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, также во время досудебного расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного", - сообщил Крищенко.
Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Добавим
27 апреля стало известно, что в Киеве 16-летний юноша зарезал во время ссоры своих родителей и 8-летнего брата. После совершенного парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он обратился в бегство.