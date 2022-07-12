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Порізав кохану на шматки: під Києвом учасник ток-шоу про одруження вирізав жінці язик, серце та матку

Порізав кохану на шматки: під Києвом учасник ток-шоу про одруження вирізав жінці язик, серце та матку

Київ • УНН

 • 2497030 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Київській області адвокат, учасник ток-шоу про одруження під час конфлікту задушив кохану, а щоб приховати сліди злочину - розчленував її тіло. У валізі на березі водойми знайшли кінцівки, фрагменти хребта. У холодильнику підозрюваного вже виявили язик, нирку, матку та серце. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

Ймовірно, йдеться про учасника одного з випусків 7-го сезону «Одруження наосліп». Його звати Петро. Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що у своїх соціальних мережав він проводив психологічні тренінги про любов до ближнього.

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«Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини», - повідомив Нєбитов.

«На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта незнайомки. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг», - йдеться в повідомленні поліції.

Деталі

Нєбитов повідомив, що для встановлення особи загиблої поліцейські склали умовний «портрет» вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили цю інформацію через засоби масової інформації.

«Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок» - розповів Нєбитов.

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Як з’ясувалося, 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилася в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину, з якою планує влаштувати особисте життя.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, останки якої виявили на Обухівщині.

Повідомляється, що співмешканцем вбитої виявився 36-річний юрист. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.

Так, під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої, вказали у поліції.

Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт, через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину - розчленував тіло і намагався сховати останки. Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.

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Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, а також незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ).

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