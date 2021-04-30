Сравнили Крым с мандарином: российские пранкеры под видом соратников Навального разыграли депутатов Верховной Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров и Владимир Кузнецов провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады Украины, где находились в роли руководителя сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и юриста фонда Навального Ивана Жданова. Об этом пишет УНН.
Детали
Участниками розыгрыша стали нардеп Святослав Юраш, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко, глава Международного направлении партии “Слуга народа” — Вадим Галайчук, глава комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, глава Меджлиса Мустафа Джемилев, представитель Всемирного конгресса украинский, политический советник Тимофей Мартыненко-Кушлянский.
В начале Лексус в образе Волкова поблагодарил украинских политиков за эту видеовстречу и от имени Алексея Навального рассказал, что будет с Крымом, если оппозиционер придет к власти.
Цитата
“Крым конечно же не бутерброд. Он конечно же принадлежит Украине, но нам надо понимать, как мы будем выходить из этого кризиса. Мы планируем признать Крым украинским, но надо выработать общий план реинтеграции, когда мы придем к власти”, - сказал Лексус в образе Волкова. Вместо этого он сравнил Крым мандарином и сказал, что полуостров — “для всех”.
Корниенко и Джемилев считают, что новая власть в максимально короткий срок убрать русскую администрацию из Крыма и вывести войска. Глава Меджлиса заявил, что с Навальным не получится договориться, если он видит Крым в составе России.
Фейковые соратники Навального рассказали, что в связи с объявлением в России Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, они хотели бы перевести свои офисы в Украине. Затем все члены видеоконференции спели вместе гимн Украины по просьбе фейкового Волкова.
После чего якобы соратник Навального раскритиковал Корниенка за его внешний вид, когда тот лежал на диване в футболке во время видеоразговора, начал критиковать украинских депутатов, кричать и ругаться. После этого многие участники покинули дискуссию.
Дополнительно
На видео была не двойник, а оптическая иллюзия — дипфейк, созданная с помощью искусственного интеллекта. Дипфейк показывает не просто поддельное видео и видеоролик, было создано, подпитывая компьютерный алгоритм огромным количеством изображений. То есть депутаты видели анимированную версию с лицом Волкова.
Напомним
Российский пранкеры Лексус также звонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в августе говорил о Трампа с человеком, которого он считал министром обороны Турции, но на самом деле им оказался пранкеры из России.