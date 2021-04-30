Сравнили Крым с мандарином: российские пранкеры под видом соратников Навального разыграли депутатов Верховной Рады

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 27246 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 115768 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 171348 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 174240 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 257490 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 299595 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155041 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142620 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 257258 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126172 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 173931 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 157863 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 191174 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 63307 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 159442 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 299589 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 257254 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 413664 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 380002 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 363728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 10867 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 159442 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 191174 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 173931 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 257474 просмотра
Актуальное
Сравнили Крым с мандарином: российские пранкеры под видом соратников Навального разыграли депутатов Верховной Рады

Сравнили Крым с мандарином: российские пранкеры под видом соратников Навального разыграли депутатов Верховной Рады

Киев  •  УНН

 • 17087 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров и Владимир Кузнецов провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады Украины, где находились в роли руководителя сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и юриста фонда Навального Ивана Жданова. Об этом пишет УНН.

Детали

Участниками розыгрыша стали нардеп Святослав Юраш, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко, глава Международного направлении партии “Слуга народа” — Вадим Галайчук, глава комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, глава Меджлиса Мустафа Джемилев, представитель Всемирного конгресса украинский, политический советник Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

В начале Лексус в образе Волкова поблагодарил украинских политиков за эту видеовстречу и от имени Алексея Навального рассказал, что будет с Крымом, если оппозиционер придет к власти.

Цитата

“Крым конечно же не бутерброд. Он конечно же принадлежит Украине, но нам надо понимать, как мы будем выходить из этого кризиса. Мы планируем признать Крым украинским, но надо выработать общий план реинтеграции, когда мы придем к власти”, - сказал Лексус в образе Волкова. Вместо этого он сравнил Крым мандарином и сказал, что полуостров — “для всех”.

Корниенко и Джемилев считают, что новая власть в максимально короткий срок убрать русскую администрацию из Крыма и вывести войска. Глава Меджлиса заявил, что с Навальным не получится договориться, если он видит Крым в составе России.

Фейковые соратники Навального рассказали, что в связи с объявлением в России Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, они хотели бы перевести свои офисы в Украине. Затем все члены видеоконференции спели вместе гимн Украины по просьбе фейкового Волкова.

После чего якобы соратник Навального раскритиковал Корниенка за его внешний вид, когда тот лежал на диване в футболке во время видеоразговора, начал критиковать украинских депутатов, кричать и ругаться. После этого многие участники покинули дискуссию.

Дополнительно

На видео была не двойник, а оптическая иллюзия — дипфейк, созданная с помощью искусственного интеллекта. Дипфейк показывает не просто поддельное видео и видеоролик, было создано, подпитывая компьютерный алгоритм огромным количеством изображений. То есть депутаты видели анимированную версию с лицом Волкова.

Напомним

Российский пранкеры Лексус также звонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в августе говорил о Трампа с человеком, которого он считал министром обороны Турции, но на самом деле им оказался пранкеры из России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы