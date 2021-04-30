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Порівняли Крим з мандарином: російські пранкери під виглядом соратників Навального розіграли депутатів Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські пранкери Олексій (Лексус) Столяров і Володимир Кузнецов провели відеоконференцію з депутатами Верховної Ради України, де перебували у ролі керівника мережі штабів Олексія Навального Леоніда Волкова та юриста фонду Навального Івана Жданова. Про це пише УНН.

Деталі

Учасниками розіграшу стали нардеп Святослав Юраш, глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, глава Міжнародного напрямку партії “Слуга народу” — Вадим Галайчук, глава комітету Ради у закордонних справах Олександр Мережко, глава делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, глава Меджлісу Мустафа Джемілєв, представник Світового конгресу українців, політичний радник Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

На початку Лексус в образі Волкова подякував українським політикам за цю відеозустріч і від імені Олексія Навального розповів, що буде з Кримом, якщо опозиціонер прийде до влади.

Цитата

“Крим звичайно ж не бутерброд. Він звісно ж належить Україні, але нам треба розуміти, як ми будемо виходити з цієї кризи. Ми плануємо визнати Крим українським, але треба виробити спільний план реінтеграції, коли ми прийдемо до влади”, — сказав Лексус в образі Волкова. Натомість він порівняв Крим з мандарином і сказав, що півострів - "для всіх".

Корнієнко та Джемілєв вважають, що нова влада має в максимально короткий термін прибрати російську адміністрацію з Криму та вивести війська. Глава Меджлісу заявив, що з Навальним не вийде домовитися, якщо він бачить Крим у складі Росії.

Фейкові соратники Навального розповіли, що у зв’язку з оголошенням в Росії Фонду боротьби з корупцією екстремістською організацією, вони хотіли б перевести свої офіси в Україну. Потім усі члени відеоконференції заспівали разом гімн України на прохання фейкового Волкова. Після чого нібито соратник Навального розкритикував Корнієнка за його зовнішній вигляд, коли той лежав на дивані у футболці підчас відеорозмови, почав критикувати українських депутатів, кричати та лаятися. Після цього багато учасників покинули дискусію.

Додатково

На відео був не двійник, а оптична ілюзія - діпфейк, створена за допомогою штучного інтелекту. Діпфейк показує не просто підроблене відео, а відеоролик, що було створено, підживлюючи комп’ютерний алгоритм величезною кількістю зображень. Тобто депутати бачили анімовану версію з особою Волкова.

Нагадаємо

Російський пранкер Лексус також дзвонив Президенту України Володимиру Зеленському. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем в серпні говорив про Трампа з людиною, якого він вважав міністром оборони Туреччини, але насправді ним виявився пранкер з Росії.

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