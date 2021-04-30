Порівняли Крим з мандарином: російські пранкери під виглядом соратників Навального розіграли депутатів Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські пранкери Олексій (Лексус) Столяров і Володимир Кузнецов провели відеоконференцію з депутатами Верховної Ради України, де перебували у ролі керівника мережі штабів Олексія Навального Леоніда Волкова та юриста фонду Навального Івана Жданова. Про це пише УНН.
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Учасниками розіграшу стали нардеп Святослав Юраш, глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, глава Міжнародного напрямку партії “Слуга народу” — Вадим Галайчук, глава комітету Ради у закордонних справах Олександр Мережко, глава делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, глава Меджлісу Мустафа Джемілєв, представник Світового конгресу українців, політичний радник Тиміш Мартиненко-Кушлянський.
На початку Лексус в образі Волкова подякував українським політикам за цю відеозустріч і від імені Олексія Навального розповів, що буде з Кримом, якщо опозиціонер прийде до влади.
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“Крим звичайно ж не бутерброд. Він звісно ж належить Україні, але нам треба розуміти, як ми будемо виходити з цієї кризи. Ми плануємо визнати Крим українським, але треба виробити спільний план реінтеграції, коли ми прийдемо до влади”, — сказав Лексус в образі Волкова. Натомість він порівняв Крим з мандарином і сказав, що півострів - "для всіх".
Корнієнко та Джемілєв вважають, що нова влада має в максимально короткий термін прибрати російську адміністрацію з Криму та вивести війська. Глава Меджлісу заявив, що з Навальним не вийде домовитися, якщо він бачить Крим у складі Росії.
Фейкові соратники Навального розповіли, що у зв’язку з оголошенням в Росії Фонду боротьби з корупцією екстремістською організацією, вони хотіли б перевести свої офіси в Україну. Потім усі члени відеоконференції заспівали разом гімн України на прохання фейкового Волкова. Після чого нібито соратник Навального розкритикував Корнієнка за його зовнішній вигляд, коли той лежав на дивані у футболці підчас відеорозмови, почав критикувати українських депутатів, кричати та лаятися. Після цього багато учасників покинули дискусію.
Додатково
На відео був не двійник, а оптична ілюзія - діпфейк, створена за допомогою штучного інтелекту. Діпфейк показує не просто підроблене відео, а відеоролик, що було створено, підживлюючи комп’ютерний алгоритм величезною кількістю зображень. Тобто депутати бачили анімовану версію з особою Волкова.
Нагадаємо
Російський пранкер Лексус також дзвонив Президенту України Володимиру Зеленському. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем в серпні говорив про Трампа з людиною, якого він вважав міністром оборони Туреччини, але насправді ним виявився пранкер з Росії.