Російський пранкер Лексус подзвонив Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російський пранкер Олексій Столяров, відомий як пранкер Лексус, нібито подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ну якщо вже "60 хвилин" додзвонилися Зеленському, то ми подумали: а чим ми гірші? Цього дзвінка він чекав з моменту своєї інавгурації, тому теж був тактовний у спілкуванні", - написав Столяров, додавши, що подробиці він повідомить пізніше.
Пранкер опублікував 30-секундний уривок "розмови", де крім Столярова, звучить голос, схожий на голос Президента. На початку розмови Столяров заявляє, що "на дроті Кремль".
"Ну нарешті ти, рідненький, з російського номера подзвонив... Так, а що ви хочете?", - запитує "Зеленський".
Пранкер сказав, що хоче "зняття санкцій СБУ".
"Добре, я тоді проведу вечір. Слава Україні. Як треба відповідати, коли кажуть "Слава Україні"?", - відповів йому голос, схожий на голос Президента.
Відзначимо, напередодні в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Президент України відповів на телефонний дзвінок російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.
Як повідомляв УНН, раніше російські пранкери "розвели" сенатора США на розмову про Трампа.