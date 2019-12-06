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Російський пранкер Лексус подзвонив Зеленському

Російський пранкер Лексус подзвонив Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російський пранкер Олексій Столяров, відомий як пранкер Лексус, нібито подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Ну якщо вже "60 хвилин" додзвонилися Зеленському, то ми подумали: а чим ми гірші? Цього дзвінка він чекав з моменту своєї інавгурації, тому теж був тактовний у спілкуванні", - написав Столяров, додавши, що подробиці він повідомить пізніше.

Пранкер опублікував 30-секундний уривок "розмови", де крім Столярова, звучить голос, схожий на голос Президента. На початку розмови Столяров заявляє, що "на дроті Кремль".

"Ну нарешті ти, рідненький, з російського номера подзвонив... Так, а що ви хочете?", - запитує "Зеленський".

Пранкер сказав, що хоче "зняття санкцій СБУ".

"Добре, я тоді проведу вечір. Слава Україні. Як треба відповідати, коли кажуть "Слава Україні"?", - відповів йому голос, схожий на голос Президента.

Відзначимо, напередодні в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Президент України відповів на телефонний дзвінок російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Як повідомляв УНН, раніше російські пранкери "розвели" сенатора США на розмову про Трампа.

Українські Національні Новини

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