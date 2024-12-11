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Поражение дронами нефтебазы в российском брянске: новые подробности

Поражение дронами нефтебазы в российском брянске: новые подробности

Киев  •  УНН

 • 4687 просмотра

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Беспилотники ГУР и Сил Обороны Украины атаковали нефтебазу в Брянской области РФ ночью 11 декабря. В результате удара повреждены по меньшей мере две цистерны на объекте, который обеспечивает топливом российскую армию.

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области рф.  В результате атаки поражены как минимум две цистерны топливно-энергетического комплекса. Об этом УНН сообщили источники в разведке. 

Согласно информации источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Как отмечает собеседник в ГУР, в результате атаки "неугомонных птичек" поражены по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

В Силах Обороны подчеркивают, что данный объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины, в частности обеспечение оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Результатами атаки, в частности предрождественскими фейерверками на нефтебазе, с восторгом делятся местное население в соцсетях. 

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы россиян в брянской области11 дек. 2024, 08:09 • 13346 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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