Ранения в результате вторжения рф получили еще трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. По меньшей мере 972 ребенка пострадали из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, в частности, как минимум 631 ранен, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
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"Более 972 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 30 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 341. Выросло количество раненых - более 631", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 338, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 60, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 27 июня в результате обстрелов войсками рф города Лисичанск Луганской области ранены двое мальчиков 13 и 15 лет.
29 июня оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуевский район Харьковской области. Ранение получила 11-летняя девочка.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2096 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.