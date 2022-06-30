Поранення внаслідок вторгнення рф отримали ще троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Щонайменше 972 дитини постраждали через повномасштабне вторгнення рф в Україну, зокрема, як мінімум 631 поранена, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
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"Більше ніж 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 631", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 27 червня внаслідок внаслідок обстрілів військами рф міста Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років.
29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення отримала 11-річна дівчинка.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2096 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.