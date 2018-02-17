Раненый вчера военный находится в тяжелом состоянии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67587 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83208 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85885 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108775 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100829 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104753 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111709 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122866 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134388 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Раненый вчера военный находится в тяжелом состоянии

Раненый вчера военный находится в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков получил ранение один украинский военный, еще один получил боевую травму. Сейчас один из военных находится в тяжелом состоянии. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий получил боевую травму. Они доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из военнослужащих тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказал он.

М.Праута отметил, что военнослужащим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

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