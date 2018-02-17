Раненый вчера военный находится в тяжелом состоянии

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий получил боевую травму. Они доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из военнослужащих тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказал он.

М.Праута отметил, что военнослужащим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

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