Раненый вчера военный находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков получил ранение один украинский военный, еще один получил боевую травму. Сейчас один из военных находится в тяжелом состоянии. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий получил боевую травму. Они доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из военнослужащих тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказал он.
М.Праута отметил, что военнослужащим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
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