Поранений вчора військовий перебуває у важкому стані

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Протягом минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранення один український військовий, ще один отримав бойову травму. Наразі один з військових перебуває у важкому стані. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець отримав бойову травму. Їх доставлено до медичних закладів. Стан здоров’я одного з військовослужбовців тяжкий, іншого — задовільний”, — сказав він.

М.Праута зазначив, що військовослужбовцям надається вся необхідна медична допомога.

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