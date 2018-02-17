Поранений вчора військовий перебуває у важкому стані

“Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець отримав бойову травму. Їх доставлено до медичних закладів. Стан здоров’я одного з військовослужбовців тяжкий, іншого — задовільний”, — сказав він.

М.Праута зазначив, що військовослужбовцям надається вся необхідна медична допомога.

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