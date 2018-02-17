Поранений вчора військовий перебуває у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Протягом минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранення один український військовий, ще один отримав бойову травму. Наразі один з військових перебуває у важкому стані. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець отримав бойову травму. Їх доставлено до медичних закладів. Стан здоров’я одного з військовослужбовців тяжкий, іншого — задовільний”, — сказав він.
М.Праута зазначив, що військовослужбовцям надається вся необхідна медична допомога.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський дрон-розвідник помітили над лінією зіткнення на Донбасі