Посчитано, когда в киевском метро исчезнут жетоны

"148 дней до метро без жетонов. Спасибо за проактивность и идеи по выводу из обращения жетона и переход транспорта на современные средства оплаты", - говорится в сообщении.

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Напомним, в столичном метро до конца года выведут из пользования жетоны.

В то же время, в Киеве подали петицию о том, чтобы оставить жетоны в метро.

Ранее УНН сообщал, что почти 75% пассажиров киевского метрополитена не используют жетоны в качестве способа оплаты проезда в подземке.