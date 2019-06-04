Посчитано, когда в киевском метро исчезнут жетоны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. До вывода из пользования жетонов в киевском метрополитене осталось 148 дней. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"148 дней до метро без жетонов. Спасибо за проактивность и идеи по выводу из обращения жетона и переход транспорта на современные средства оплаты", - говорится в сообщении.
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Напомним, в столичном метро до конца года выведут из пользования жетоны.
В то же время, в Киеве подали петицию о том, чтобы оставить жетоны в метро.
Ранее УНН сообщал, что почти 75% пассажиров киевского метрополитена не используют жетоны в качестве способа оплаты проезда в подземке.