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Пораховано, коли у київському метро зникнуть жетони

Пораховано, коли у київському метро зникнуть жетони

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. До виведення з використання жетонів у київському метрополітені залишилося 148 днів. Про це повідомила прес-служба КП "Київській метрополітен", передає УНН.

"148 днів до метро без жетонів. Дякуємо за проактивність та ідеї щодо виведення з обігу жетона і перехід міського транспорту на сучасні засоби оплати", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У київському метро в обігу перебуває понад 1,5 млн жетонів

Нагадаємо, у столичному метро до кінця року виведуть із користування жетони.

Водночас, у Києві подали петицію щодо того, щоб залишити жетони у метро.

Раніше УНН повідомляв, що майже 75% пасажирів київського метрополітену не використовують жетони як спосіб оплати проїзду в підземці.

Українські Національні Новини

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