Пораховано, коли у київському метро зникнуть жетони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. До виведення з використання жетонів у київському метрополітені залишилося 148 днів. Про це повідомила прес-служба КП "Київській метрополітен", передає УНН.
"148 днів до метро без жетонів. Дякуємо за проактивність та ідеї щодо виведення з обігу жетона і перехід міського транспорту на сучасні засоби оплати", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у столичному метро до кінця року виведуть із користування жетони.
Водночас, у Києві подали петицію щодо того, щоб залишити жетони у метро.
Раніше УНН повідомляв, що майже 75% пасажирів київського метрополітену не використовують жетони як спосіб оплати проїзду в підземці.