Популярная сеть отелей заявила об утечке данных 500 млн клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На базу данных дочерней компании Starwood сети Marriott был осуществлено кибернападение, во время которого личные данные не менее 500 млн клиентов могли быть скомпрометированы. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Marriott, передает УНН.
"Marriott недавно обнаружил, что неавторизованная сторона скопировала и зашифровала информацию, и принял меры для устранения этого... Marriott не завершил идентификацию дублированной информации в базе данных, но считает, что она содержит информацию примерно до 500 миллионов гостей, сделавших бронирование в собственности Starwood", - говорится в сообщении на сайте отеля.
В сети отметили, что скопирована информация примерно 327 миллионов гостей включала в себя имена, почтовые адреса, номера телефона, адреса электронной почты, номера паспорта, даты рождения, пол, информацию о прибытии и отъезде.
Похищенные данные некоторых клиентов также включали номера платежных карточек и срок действия этих карт. В Marriott сообщили, что несанкционированный доступ к Starwood происходил с 2014 года.
Как сообщал УНН, в Германии федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом подозревает российских хакеров в кибератаке на депутатов Бундестага, Вооруженные силы страны и посольства.