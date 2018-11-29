Der Spiegel: Депутати Бундестагу, Бундесвер та посольства ФРН піддалися хакерській атаці

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Німеччині Федеральне відомство по захисту Конституції і боротьбі з тероризмом (контррозвідка, BfV) підозрює російських хакерів у кібератаці на депутатів Бундестагу, Збройні сили країни та посольства. Відповідний матеріал оприлюднив в четвер один із найвідоміших щотижневих журналів Німеччини Der Spiegel із посиланням на джерела в силах безпеки ФРН, інформує УНН.