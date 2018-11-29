Der Spiegel: Депутати Бундестагу, Бундесвер та посольства ФРН піддалися хакерській атаці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Німеччині Федеральне відомство по захисту Конституції і боротьбі з тероризмом (контррозвідка, BfV) підозрює російських хакерів у кібератаці на депутатів Бундестагу, Збройні сили країни та посольства. Відповідний матеріал оприлюднив в четвер один із найвідоміших щотижневих журналів Німеччини Der Spiegel із посиланням на джерела в силах безпеки ФРН, інформує УНН.
Об’єктом атаки були не тільки Бундестаг, а й Бундесвер, а також кілька дипломатичних місій. Хакери, за інформацією видання, спробували зламати їх електронну пошту. Остання спроба зафіксована 14 листопада.
Як стверджує газета, за кібератакою стоїть група Snake, якій приписують співпрацю з російськими спецслужбами. У Федеральному відомстві з охорони конституції ФРН виданню сказали, що “BfV у рамках аналізу попередньої хакерської кампанії із боку Snake змогла оперативно виявити нові атаки”. Чи були викрадені будь-які чутливі дані, поки невідомо.
Як раніше інформував УНН, 28 лютого хакери групи APT28, також відома як Fancy Bears, яких пов’язують з Росією, проникли у так звану “Інформаційну мережу Берлін-Бонн” (IVBB), яка використовується відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, а також Бундестагом та Бундесратом. Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні.