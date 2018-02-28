Хакери "напали" на Міністерство закордонних справ Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ і Міноборони Німеччини зазнали хакерської атаки. Про це повідомляє Spiegel, передає УНН.
Так, іноземні хакери вторглися в федеральні мережі, які вважалися безпечними. За кібератакою можуть стояти російські або підтримувані Росією хакери, проте поки доказів цьому немає.
Також є інформація про атаку на Міністерство оборони країни, проте поки ця інформація не підтверджена.
Нагадаємо, співробітники американських розвідувальних служб перед президентськими перегонами 2016 року в США вважали, що хакери, пов'язані з Росією, здійснили атаки на електронні системи для реєстрації виборців в низці штатів, проте не стали попереджати місцеву владу.